Steht eine weitere Abwärtsbewegung für Gold, Silber & Edelmetallsektor bevor?

Der Edelmetallsektor befand sich in der Defensive seit die CoTs des Goldes im August extreme Zahlen verzeichneten und Silber im September aus seinem parabolischen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen ist. Viele denken, dass die Branchenkorrektur nun ihren Lauf genommen hat, doch ist das wirklich der Fall? Das ist die Frage, die ich beantworten möchte.Auf dem aktuellsten 6-Monatschart des Goldes können wir sehen, dass die Korrektur von Anfang September in Kraft war und wie sich das zuvor überkaufte Umfeld entspannt und das Metall zurück auf ein Unterstützungsniveau gebracht hat. Angesichts der bullischen Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte, was die Existenz eines größeren Aufwärtstrends zeigt, schlussfolgern viele, dass all dies ausreichen wird, um das gelbe Edelmetall wieder nach oben zu befördern.Doch es gibt mehrere bearische Faktoren, die hinzukommen und andeuten, dass stattdessen ein weiterer starker Rückgang wahrscheinlich ist, bevor diese korrektive Phase beendet wird. Der starke Rückgang zu Beginn des Monats war schweren Volumen zuzuschreiben und die kraftlose Rally der vergangenen Woche scheint eine Gegentrendrally gewesen zu sein - eine Bärenflagge - die sehr bald zu einem weiteren starken Rückgang führen wird. Das wird Gold aus dem gezeigten Kanal befreien und den Preis auf unser Abwärtsziel im Bereich von 1.380 bis 1.400 Dollar bringen.Die CoTs des Goldes sind noch immer eindeutig bearisch. Die großen Spekulanten haben noch nicht aufgegeben - sie brauchen einen kräftigen Tritt, um zurück in ihre Löcher befördert zu werden. Wenn das passiert, dann wird das große Ganze deutlich gesunder aussehen.Diese CoTs lassen einen weiteren baldigen Rückgang bereits sehr wahrscheinlich erscheinen. Die kürzlichen CoTs werden im unteren Goldchart gezeigt, damit Sie diese selbst betrachten können; beachten Sie das neue CoTs in wenigen Tagen verfügbar sein werden.