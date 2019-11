Resolute Mining Ltd.: Hybrid-Kraftwerk für Syama

Resolute ist innovativ und geht in vielen Dingen neue Wege. Die Untertagemine auf Syama wird seit Monaten automatisiert und Ziel ist es, sowohl das Mining, als auch den Transport des Erzes komplett automatisch zu gestalten. Heute kam Resolute Mining mit einem Update zu einer neuen Energieversorgung auf Syama heraus: Link Resolute plant eine neue Anlage für Syama zu errichten, die die Mine mit Solar- und Thermal-Energie versorgt. Das Unternehmen rechnet mit der Einsparung bei den Energiekosten im Bereich von bis zu 40% und einen um 20% sinkenden Co2-Emission.Die Anlage soll in zwei Stufen errichtet werden und die erste Stufe soll in 2020 abgeschlossen werden. Begonnen wird mit drei Erdwärme-Anlagen und entsprechenden Batterie-Speicherkapazitäten. Finanziert wird das Ganze vom künftigen Betreiber der Anlage Aggreko.Resolute geht den Weg, den so ziemlich alle größeren Produzenten in den nächsten Jahren gehen müssen. Die Minen-Unternehmen müssen "grüner" werden, das war auch auf der Investment-Konferenz in London öfters ein Thema. Investoren werden verstärkt auf Unternehmen setzen, die auch auf die Umwelt achten und daran arbeiten, ihren Co2-Ausstoß zu reduzieren. Resolute ist hier einer der Vorreiter, viele andere werden folgen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.