Polen holt Gold zurück ins Land: "Gold symbolisiert Stärke"

Nachdem es seine Goldreserven in den vergangenen zwei Jahren erhöht hat, führt Polen sein Gold nun zurück ins Land, so berichtet Kitco News . Erst kürzlich führte Polen 100 Tonnen Gold von den Tresoren der Bank of England in London zurück ins eigene Land, um die Stärke der inländischen Wirtschaft zu zeigen, so erklärte die Narodowy Bank Polski (NBP), die polnische Zentralbank, in einem Statement am Montag."Das Gold symbolisiert die Stärke des Landes", meinte der polnische Zentralbankgouverneur Adam Glapinski. Der Trend, das Edelmetall nach Hause zu schaffen, würde sich fortsetzen, wenn die "Reservesituation günstig ist", wobei zumindest die Hälfte der polnischen Goldreserven im Land gelagert werden sollen.Polen erwarb in den letzten zwei Jahren 125 Tonnen Gold und erhöhte seine Reserven auf 228,6 Tonnen, so die NBP. Die Gesamtgoldreserven besitzen einen Wert von etwa 10,8 Milliarden Dollar, wobei die Hälfte der Reserven noch immer in England gelagert wird.Das Land ist nun auf Platz 22 der größten Bullionhalter der Welt, so sind die Angaben der polnischen Zentralbank.© Redaktion GoldSeiten.de