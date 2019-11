Royal Mint veröffentlicht ihre bisher größten Münzen

Die britische Prägestätte Royal Mint brachte gestern im Zuge ihrer neuen Serie "Great Engravers" (zu Deutsch: große Graveure), die die Künstler der britischen Münzprägung würdigt, eine 5 Kilogramm schwere Goldmünze und vier 2 Kilogramm schwere Goldmünzen heraus. Die 5 Kilogramm schwere Goldmünze wurde bereits verkauft.Das erste Motiv dieser Serie ist "Una und der Löwe" von William Wyon. Eine Kombination aus traditionellen Gravurmethoden und moderner Technologie wurde verwendet, um das Motiv originalgetreu zu reproduzieren.Laut Pressemeldung sei das Motiv "eines der am meisten bewunderten Motive unter Münzsammlern weltweit und dessen Überarbeitung auf fünf und zwei Kilogramm schwere Münzen ermöglicht es, die Details des Motivs wirklich zu genießen."Die Vorderseite ziert das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. sowie der Nennwert der Münze.Zusätzlich zu den 5 kg und 2 kg schweren Goldmünzen gibt die Royal Mint sieben Goldmünzen zu 1 kg, 65 Goldmünzen zu 5 Unzen sowie 205 Goldmünzen zu 2 Unzen heraus. Die Münzen sind in Proof-Qualität aus Gold mit einem Feingehalt von 99,9%. Darüber hinaus werden 2.980 Silbermünzen zu 2 Unzen in Proof-Qualität aus 99,9% Silber herausgegeben.© Redaktion GoldSeiten.de