Profilierter Geschäftsmann in Millionenbetrug verwickelt

Ein profilierter Geschäftsmann befindet sich im Zentrum einer großen Polizeiuntersuchung bezüglich Geldwäscherei, die mehr als 260 Millionen Pfund in Bargeld und Gold umfassen soll, so berichtet die Daily Mail Der Tycoon, der einst Milliardenschwer war, doch nun bankrott ist, kann aus rechtlichen Gründen nicht benannt werden und wird nur als 'S' bezeichnet. Der volle Umfang der Untersuchung hat mehrere Dokumente enthüllt, in denen S als Alleininhaber eines Unternehmens 'SC' angegeben wird, das sich mit der Veredelung von Edelmetallen beschäftigte, einschließlich Gold.Eine Betrugsuntersuchung durch die Polizei fand bereits 2016 statt, während das Unternehmen von S mit einem anderen Schmuckunternehmen in Bradford kooperierte. Der Director des Bradford-Unternehmens war S sehr bekannt und wurde als 'Vizepräsident' im eigenen Schmuckunternehmen des Tycoons benannt. Das Gericht legte offen, dass im Zeitraum 2013 bis 2016 beachtliche 266 Millionen Pfund auf das Bankkonto des Bradford-Unternehmens flossen.Geld, das in S' Bankkonto von seinem Londoner Unternehmen und dem Bradford-Schmuckunternehmen gezahlt wurde, wurde nicht für die Lohnbesteuerung angegeben und die Summen hätten "keine offensichtliche Verbindung zu irgendwelchen legitimen Geschäftsaktivitäten."Die Ermittler befragten im Rahmen der Untersuchung 29 Menschen und überprüften 253 Finanzkonten sowie 154 elektronische Geräte.© Redaktion GoldSeiten.de