Goldpreis sinkt leicht; Fortschritte bei Handelsgesprächen

Wie das Finanznachrichtenportal Investing.com berichtet, sank der Goldpreis am Dienstag in Asien leicht, nachdem die Handelsgespräche zwischen den USA und China Fortschritte zeigten."Der Goldpreis sinkt heute zwar, doch er befindet sich immer noch in der erwarteten Spanne zwischen 1.450 Dollar und 1.500 Dollar, hauptsächlich aufgrund von optimistischen Äußerungen zum Zollabkommen zwischen China und den USA", so George Gero, Edelmetallanalyst bei RBC Wealth Management in New York.Laut der chinesischen Zeitung Global Times, die sich auf Experten beruft, seien Peking und Washington "sehr kurz" vor einem vorläufigen Handelsabkommen, so Investing.com. Davon unabhängig gab Chinas Handelsministerium bekannt, dass der stellvertretende Ministerpräsident Liu He am Dienstagmorgen mit US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin gesprochen habe.Demnach hätten beide Seiten die Kernthemen von gemeinsamen Interesse diskutiert, einigten sich darauf, wie die damit verbundenen Probleme gelöst werden könnten und vereinbarten, bezüglich der restlichen Belange für eine erstes Abkommen in Kontakt zu bleiben.Allerdings sind einige Analysten der Ansicht, dass die Tatsache, dass auf dem Goldmarkt keine großen Verkäufe stattfinden, nahelegt, dass die Leute diesen Entwicklungen skeptisch gegenüber stehen.© Redaktion GoldSeiten.de