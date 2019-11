Der wirtschaftliche Zusammenbruch Chinas hat bereits begonnen, so berichtet der Epic Economist in seinem Video zum Bankenkollaps in China. Kyle Bass, US-amerikanischer Hedgefonds-Manager erklärte, dass man mindestens 500 chinesische Banken als potenzielle "Kollaps-Kandidaten" ansehen würde.Ein Offizieller einer chinesischen Bankenregulierungsbehörde gab zu Beginn dieses Jahres in den asiatischen Medien zu, dass es viele Bankenausfälle, Bailouts und mögliche Bankruns geben würde. Laut Angaben der französischen Bank Societe Generale würden die chinesischen Banken einem Verlust von unglaublichen 1,7 Billionen Dollar gegenüberstehen, was in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Australien entspricht.Die Baoshang Bank, die Bank of Jinzhou und die Heng Feng Bank scheiterten, so heißt es im Video. Hätte die Regierung sich dieser Banken nicht angenommen, dann wären diese zusammengebrochen. Dies würde eine rapide Verschlechterung der Situation im Finanzsystems Chinas widerspiegeln.Das chinesische Finanzsystem beschäftigt sich also derzeit mit einer großen Krise und obgleich einige dieser Gegenmaßnahmen offen dargelegt werden, so wird ein Teil davon unvollkommen dokumentiert oder kleingeredet.© Redaktion GoldSeiten.de