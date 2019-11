EZB: Gold- und Devisenreserven in KW 47

Erst kürzlich veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 22. November 2019. Den Angaben daraus zufolge erhöhte sich die Position Gold und Goldforderungen in der 47. Kalenderwoche im Vergleich zur Vorwoche.Wie aus dem konsolidierten Ausweis hervorgeht, erhöhte sich die Position Gold und Goldforderungen um 1 Million Euro auf nunmehr 474,061 Milliarden Euro aufgrund von Goldtransaktionen durch eine Zentralbank des Eurosystems.Per 22. November 2019 stieg die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen laut EZB gegenüber der Vorwoche um 0,5 Milliarden Euro auf 299,7 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de