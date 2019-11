Goldpreis sinkt bei positiven Handelsnachrichten

Der Goldpreis sankt am Dienstag im asiatischen Handel inmitten zuversichtlicher Nachrichten zu Handelsgesprächen zwischen den USA und China leicht, so Investing.com . Demnach verbesserte sich die weltweite Risikobereitschaft nach Berichten, dass die Verhandlungsführer der USA und China am Montag ein Telefongespräch führten. Sie hätten "sich geeinigt, die neusten Themen zu klären", so Investing.com unter Berufung auf Presseberichte aus China.Das chinesische Handelsministerium gab heute an, dass am Dienstag ein weiteres Telefongespräch stattfand, in dem besprochen wurde, wie "die Hauptthemen geklärt" werden sollen. Allerdings blieben Trader vorsichtig, ob ein Handelsabkommen in nächster Zeit erreicht werden könnte."Den größten Einfluss auf Gold hat immer noch die Sicherer-Hafen-Stimmung gekoppelt an Handelsgespräche", so Eric Scoles, Edelmetallstratege bei RJO Futures in Chicago. "Die Handelsgespräche waren in letzter Zeit eher optimistisch, doch diese Woche insgesamt zurückhaltend und der Markt wird wahrscheinlich neutral bleiben, da in den USA diese Woche Feiertag ist", so Scoles weiter. "Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass Gold einige große Schlagzeilen braucht, um diesen Markt in die eine oder andere Richtung in Bewegung zu setzen."© Redaktion GoldSeiten.de