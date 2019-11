Platin: Trendbruch zeigt Wirkung

Platin bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts. Bereits im Oktober gelang ausgehend von der bei 871 USD liegenden Unterstützung eine Erholung, welche jedoch an der Hürde bei 957 USD scheiterten. Zuletzt konnten sich die Notierungen erneut über den 871 USD nach oben bewegen.Nachdem der mittelfristige Aufwärtstrend innerhalb der Seitwärtsphase durchbrochen wurde, besteht die Gefahr einer größeren Zwischenkorrektur. Abgaben in Richtung 871 USD können jederzeit nochmals folgen. Rutscht Platin auch darunter zurück, öffnet sich der Weg in Richtung der 832 USD. Oberhalb der 941 USD, bei einem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, würde sich das Chartbild alternativ wieder aufhellen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG