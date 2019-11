Indonesien: Goldverkäufe 2019 angestiegen

Wie das Nachrichtenportal Scrap Monster berichtet, sind die Goldverkäufe in Indonesien 2019 erheblich gestiegen. Der Status des gelben Edelmetalls als sicherer Hafen inmitten der weltweiten wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten kurbelte die Goldverkäufe in dem Land an. Auch die Handelsspannungen zwischen den USA und China machten Gold laut Scrap Monster zur ersten Wahl der Investoren.Laut Angaben des indonesischen Unternehmens PT Aneka Tambang (Antam) führte die gestiegene Wahrnehmung der Widerstandsfähigkeit von Goldinvestitionen unter der Bevölkerung zu einem Anstieg der Goldverkäufe des Unternehmens in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn verzeichnete Antam einen Anstieg um 19% von 26 Tonnen im Vorjahreszeitraum auf fast 31 Tonnen in diesem Jahr. Exporte in führende Goldmärkte machten fast 60% der gesamten Goldverkäufe aus. Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr 2019 Goldverkäufe in Höhe von ca. 35 Tonnen.Laut Antam half die Zusammenarbeit mit mehreren Online-Plattformen, die Gold verkaufen, die Verkäufe anzukurbeln. Diese Online-Plattformen bieten einfache und bequeme Möglichkeiten an, in Gold zu investieren, auch schon ab kleinen Beträgen. Außerdem bieten sie Goldautomaten in öffentlichen Räumen, die großes öffentliches Interesse erhielten, so Scrap Monster.Sembada Gold, ein führender indonesischer Goldhandel, vermerkte im Oktober 2019 einen Anstieg der Goldverkäufe um 15% im Verlauf des Jahres.© Redaktion GoldSeiten.de