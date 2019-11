CEOs bereiten sich auf Risiken 2020 vor

Niemand schafft es an die Spitze eines großen Finanzunternehmens ohne Risiken gut zu verstehen, so schreibt Yahoo Finance auf Berufung von Bloomberg Markets. Man befragte führende Angestellte von Investmentbanken, Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und privaten Aktienunternehmen nach ihren Einschätzungen der Risiken 2020."Ich denke nicht, dass die größten Risiken in Verbindung mit der Wirtschaft stehen", so entgegnete David Solomon, Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs. "Es gibt eine Menge Unsicherheit im politischen Umfeld, was Geschäfte zum Zögern bringen kann, was Investitionsentscheidungen angeht. Ich würde nicht sagen, dass wir uns selbst in eine Rezession reden, doch die Unsicherheit im politischen Umfeld hilft weder der Wirtschaft noch den Märkten.""Wirtschaften auf der Welt", so meint Stephen Schwarzman, Vorsitzender und CEO von Blackstone Group Inc., "befinden sich im Abschwung, nachdem eine Zeitspanne des Wachstums stattfand. Doch sie zeigen noch immer Widerstandsfähigkeit - vor allem in den USA." Der weltweite Abwärtstrend und sogar negative Zinsen würden drohen, dem Wachstum weiter zu schaden und Länder während des nächsten Abschwungs in eine herausfordernden Position zu bringen."Negative Anleiherenditen sind nun systematische Sorge", kommentierte Anne Richards, CEO von Fidelity International. "Da sich die Zentralbankzinsen nun auf ihren niedrigsten Niveaus und die US-Staatsanleihen auf ihren höchsten Bewertungen der letzten 100 Jahre befinden, scheinen wir uns nahe am Blasenterritorium zu bewegen; doch wir wissen nicht wie und wann diese Blase platzen wird." Zentralbanken würden sich unter starkem Druck befinden, Risikoassets und Risikostimmung zu unterstützen, trotz möglichem, moralischen Fehlverhalten.© Redaktion GoldSeiten.de