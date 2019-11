Ross Beaty: "Die Achillesferse der Bergbaubranche"

Zum Thema einer Bergbaubranche mit besserer sozialer Akzeptanz, sagte Ross Beaty, Gründer von Equinox Gold in einem Interview mit Kitco News am Rande des Metal Investors Forum in Vancouver, dass Probleme mit dem Abfallerz die Industrie aufhalten würden."Bergeteiche sind die Achillesferse der Bergbaubranche, weil weltweit pro Jahr ein Bergeteich ausläuft. Das ist schrecklich, weil es vermeidbar ist", so Beaty. "Sehen Sie sich nur die Kosten und den Reputationsverlust der Unternehmen an, die in den letzten Jahren einen Dammbruch bei Bergeteichen hatten."Beaty weist auf trockenes Abfallerz als eine Innovation, die den Bergbau sicherer macht. Anstatt das Abfallerz in Bergeteichen zu lagern, wird das Wasser entnommen und das trockene Abfallerz gesammelt. Laut Beaty könnte man es so gut machen, dass man kaum erkennen könnte, dass es in dem Gebiet eine Mine gebe.Beim Thema der sozialen Verantwortung ist Beaty der Meinung, dass Bergbauunternehmen finanzielle Schläge einstecken müssten, indem sie Umwelt- und Unternehmensverantwortung ignorieren. "Das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist etwas, das Geld einbringt", so Beaty. "Wenn man die Sache richtig macht, verdient man Geld. Man kann Leute glücklich machen. Und das Leben geht weiter und der Bergbau ist verantwortungsvoll."Beaty merkte an, wie niedrig der Goldpreis noch vor ein paar Jahren war und glaubt, dass ein zyklischer Run bevorstehe. "Ich bin kein Goldenthusiast an sich, doch ich liebe einfach diesen zyklischen Lauf auf dem Markt und im Moment ist Gold eine großartige Investition", sagte Beaty und ergänzte: "Mit dem Durcheinander in der Finanzwelt ist Gold Geld."© Redaktion GoldSeiten.de