Yamana Gold - Wann fliegt der Deckel weg?

Bei Aktionären von Yamana Gold Inc. herrschte vor einem halben Jahr noch Ratlosigkeit und leichte Panik. Während der NYSE Arca Goldbugs Index (HUI) im Mai/Juni eine Konsolidierung aufwies, sackt der Aktienkurs von Yamana auf deutlich unter 2 USD und den tiefsten Stand seit Februar 2016 ab. Seitdem konnte sich die Aktie jedoch im Wert mehr als verdoppeln und zum Gesamtmarkt wieder aufschließen. Für das neue Börsenjahr 2020 deutet sich zudem jetzt schon ein guter Start an!Nach der steilen und impulsiven Aufwärtsbewegung von 1,80 auf 3,78 USD, die Ende August erreicht wurden, konsolidiert die Aktie von Yamana Gold auf relativ hohem Kursniveau zwischen ca. 3,80 und 3,20 USD. Damit wurde bisher nicht einmal das 38,2% Fibonacc-Korrektur-Retracement erreicht. Allerdings ist die Ebene der zeitlichen Korrektur (Konsolidierung im zeitlichen Kontext zur letzten Aufwärtsbewegung) schon ausreichend fortgeschritten. Mit dem letzten signifikanten Tief am 12. November mit 3,19 USD wurden weit mehr als 76,4% erreicht. Das Fundament für eine neue Aufwärtsbewegung ist damit zumindest gelegt.Im mittelfristigen Chartverlauf scheint es aktuell auch nur eine Frage der Zeit, bis genau diese neue Aufwärtsbewegung starten kann. Ihr steht lediglich die rote Widerstandszone (der Deckel) zwischen ca. 3,65 und 3,80 USD im Weg. Nach einem erfolgreichen und nachhaltigen Ausbruch über diese Zone - Tagesschlusskurse von mindestens 3,80, besser 3,90 USD vorausgesetzt - könnte sich die Aktie innerhalb des 1. oder 2. Quartals 2020 schon der Marke von 5 USD nähern.Aktionäre und die, die es werden wollen, sind bisher dahin gut beraten auf klare Ausbruchssignal zu warten. Des Weiteren kann auch immer ein Blick auf den Gesamtmarkt in Form des HUI nicht schaden, um den Ausbruch entsprechend zu untermauern und abzusichern.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.