Goldinvestoren haben passende Gelegenheit noch nicht verpasst

Der Goldmarkt hat weiterhin Schwierigkeiten dabei, Momentum zu finden, während die Unterstützung über 1.450 Dollar je Unze hält, so berichtet Kitco News . Doch ein Fondsmanager meint, dass er kurzfristig keinen Ansturm zum Gold erwartet, da sich der US-Dollar auf der Schwelle nach oben befindet.In einem kürzlichen Interview mit Kitco News erklärte Keith Dicker, Gründer von Ice Cap Asset Management, dass sich das Argument für das Halten von Gold in diesem vergangenen Jahr verstärkt hätte. Doch noch immer bleibt der US-Dollar über die nächsten Monate hinweg starker Gegenwind für das gelbe Edelmetall."Gold ist eine Absicherung gegen geopolitische und finanzielle Unsicherheitsrisiken und wenn Sie Gold halten, dann geht es Ihnen aktuell ziemlich gut", meinte er. Der Zeitpunkt, um in Gold einzusteigen, sei, wenn angespannte Kreditmärkte eine weitere Finanzkrise verursachen. Der Markt, den man im Auge behalten sollte, sei Europa."Aktuell funktioniert alles gut, doch wenn es falsch läuft, wird man einen Goldpreisanstieg beobachten können", meinte er. "Niemand hat die Gelegenheit bisher verpasst."© Redaktion GoldSeiten.de