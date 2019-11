Schlechtester Monat seit 3 Jahren für den Goldpreis in Aussicht

Der Goldpreis veränderte sich am Freitag kaum, doch blieb auf Kurs für den schlechtesten Monat seit drei Jahren, da Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China die Nachfrage nach riskanteren Vermögenswerten ankurbelte, so ein Bericht von Reuters Seit Monatsanfang sank der Goldpreis um fast 4%, laut Reuters der größte Rückgang seit November 2016. "Der (Gold-)Markt ist definitiv gespalten, weil die meisten Leute zuvor dachten, dass es zu einem Handelsabkommen kommt, doch nun sind sie sich nicht sicher, wie es ausgehen wird und das spiegelt sich in den Handelspreisen wider", so Brian Lan von singapurischen Händler GoldSilver Central.Der US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch ein Gesetz zur Stärkung der Demonstranten in Hongkong, woraufhin Peking vor "strikten Gegenmaßnahmen" warnte. Die Unterzeichnung des Gesetzesvorschlags wäre ein provokativer und symbolischer Schritt, so Michael McCarthy, leitender Marktstratege bei CMC Markets, und fügte hinzu: "Chinas Reaktion war auch größtenteils ein symbolischer Gegenschlag; dies hat keine Auswirkungen auf die Handelsgespräche."Gold, das bei wirtschaftlichen und politischen Unruhen als sicherer Wertspeicher angesehen wird, hat in diesem Jahr Gewinne um mehr als 13% verzeichnet, hauptsächlich aufgrund des Handelsstreits. "Ein Ausbruch über 1.500 Dollar je Unze würde das Potenzial für einen weiteren Preisanstieg nahelegen. Demgegenüber würde ein Ausbruch unter 1.445 Dollar je Unze auf eine signifikantere Korrektur deuten und wir würden weitere Verluste im Goldpreis erwarten", so Fitch Solutions in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de