Endeavour Silver - Chance vertan und nunmehr hingeschaut

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. schien sich noch im Oktober, speziell zur vergangenen Analyse vom 10. Oktober, an einem Ausbruch zu versuchen. Jedoch scheiterte der Versuch das Level von 2,50 USD zu überwinden und so befindet sich die Aktie seither im Abwärtsmodus.Das Tief vom Oktober bei 2,02 USD wurde bereits unterschritten und so deutet sich ein Test des Levels von 1,80 USD an. Dort wird es hochgradig spannend und der Wert sollte zu dieser Zeit engmaschig in Augenschein genommen werden, da von dort ausgehend eine dynamische Erholung bis 2,40/2,50 USD und höher erfolgen könnte.Kurse unter 1,70 USD lassen hingegen weitere Verluste wahrscheinlich werden und erlauben größere Rückschläge bis 1,25 USD und ggf. tiefer bis zum Tief vom Januar 2016 bei exakt 1,00 USD je Anteilsschein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.