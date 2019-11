Vior: prolongation de bons de souscription

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 29 NOVEMBRE 2019 / SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE Vior Inc. (TSXV :VIO)(FRANKFUR :(VL51) (« Vior » ou la « Société ») - annonce que, sous réserve de l'approbation par la Bourse de croissance TSX, les 2 750 000 bons de souscription venant à échéance le 20 décembre 2019 ont été prolongés pour une (1) année de sorte que la nouvelle date d'expiration est le 20 décembre 2020. Le prix de levé de 0,15 $ demeure inchangé.

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.

