Kitco-Umfrage: Wall Street & Main Street erwarten Goldplackerei

Goldinvestoren erwarten eine Plackerei am Markt, während die Stimmung kurzfristig bestenfalls gemischter Gefühle ist, so heißt es in der wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose von Kitco News Insgesamt gaben 15 Marktexperten ihre Meinung für die Wall Street ab. Davon waren vier (27%) Analysten der Meinung, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere fünf (33%) Befragte prognostizierten einen niedrigeren Goldpreis, während sechs (40%) Umfrageteilnehmer Seitwärtsentwicklungen erwarteten.Zudem teilten auch 500 Kleinanleger ihre Ansicht. Insgesamt 222 (44%) erwarten einen Goldpreisanstieg, während weitere 186 (37%) Befragte einen Rückgang des Preises prognostizieren. Die verbleibenden 92 (18%) Umfrageteilnehmer waren der Ansicht, dass es in dieser Woche Seitwärtsentwicklungen geben wird.© Redaktion GoldSeiten.de