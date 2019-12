Verkaufszahlen der "American Gold Eagle" im Nov. 2019

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zu den Verkäufen der Anlagemünze " American Eagle " in Gold per Ende November 2019. Diesen Zahlen zufolge sank die Gesamtzahl der verkauften Goldmünzen gegenüber Oktober 2019 und November 2018.Laut U.S. Mint wurden im elften Monat des Jahres insgesamt 11.000 Unzen der Goldmünzen verkauft. Im September betrug das Gesamtgewicht der verkauften Goldmünzen 11.500 Unzen. Im November 2019 ergab sich also ein leichter Rückgang um 500 Unzen bzw. 4,35% gegenüber dem Vormonat. Die Stückzahl der verkauften Goldmünzen sank auf weniger als die Hälfte um 54,55% von 33.000 im Oktober 2019 auf 15.000 im November 2019.Darüber hinaus wurden den Angaben zufolge im November 2019 mit 8.000 verkauften "American Gold Eagle" zu 1 Unze genauso viele wie im Oktober 2019 verkauft. Des Weiteren verkaufte die U.S. Mint 5.000 Goldmünzen zu ½ Unzen und 2.000 Goldmünzen zu ¼ Unzen.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Verkäufe der "American Gold Eagle" im November 2019 um 64,29% von 42.000 Goldmünzen im November 2019 auf nunmehr 15.000 Stück. Allerdings stieg die Anzahl der verkauften Goldmünzen mit einem Feingewicht von 1 Unze um 60% von 5.000 Stück im November 2018 auf 15.000 Stück im November 2019.© Redaktion GoldSeiten.de