Dubai Gold and Commodities Exchange auf bestem Weg, Rekorde zu brechen

Die Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) erklärte, dass ihr Handel von Goldfutures im bisherigen Jahr um 94% zugenommen habe, während die durchschnittlichen Tagesvolumen im Jahresvergleich um ein Fünffaches gestiegen seien, so berichtet The National Ende November beliefen sich die allgemeinen Rohstoffkontrakte an der Börse auf 21,85 Millionen mit einem Wert von etwa 400 Milliarden Dollar, so die DGCX in einem Statement am Samstag. Im November wurden 1,54 Millionen Kontrakte an der Börse gehandelt."Die DGCX bleibt weiterhin auf dem besten Weg den Rekordwert eines Jahresvolumens von 22,3 Millionen gehandelten Kontrakten zu brechen und würde das Jahr somit auf einem Höhepunkt beendet", erklärte Les Male, CEO der DGCX."Während wir uns ins Jahr 2020 bewegen, werden wir weiter an dem arbeiten, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Dabei werden wir unsere Reichweite auf verschiedene Märkte ausbauen und die Bandbreite unseres Produktportfolios erweitern, um die Hedging- und Investitionsbedürfnisse unserer Börsenteilnehmer über den Globus hinweg abzudecken", so Male.© Redaktion GoldSeiten.de