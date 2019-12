"American Silver Eagle" - Verkaufszahlen für Nov. 2019

Vor kurzem meldete die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die neuesten Zahlen zu den Verkäufen der Anlagemünze " American Eagle " in Silber per Ende November 2019. Laut diesen Angaben sank die Zahl der verkaufen "American Silver Eagle" auf den niedrigsten Stand seit fast anderthalb Jahren.Demnach verkaufte die U.S. Mint im November 2019 lediglich 463.000 Silbermünzen der "American Eagle" zu 1 Unze. Im Oktober 2019 waren es noch 1.110.500 verkaufte Silbermünzen mit diesem Gewicht. Somit verkaufte die U.S. Mint im elften Monat des Jahren weniger als die Hälfte bzw. 58,31% weniger Silbermünzen als im Oktober 2019.Im Vergleich zum November 2018 sank die Zahl der American-Silver-Eagle-Verkäufe ebenfalls erheblich. Im elften Monat des letzten Jahres wurden 1.645.000 Silbermünzen der "American Eagle" verkauft und somit betrug der Rückgang der Verkäufe im November 2019 71,85%. Weniger Silbermünzen der "American Eagle" verkaufte die U.S. Mint zuletzt im Juni 2018; damals waren es 435.000 Stück.© Redaktion GoldSeiten.de