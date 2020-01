Das Jahr der Maus: Australische Lunar-Serie in Platin in Polierter Platte

Nach dem großen Erfolg der beiden Lunar-Serien ( 1996-2007 und 2008-2019 ) beginnt die australische Münzprägestätte The Perth Mint mit dem Prägejahr 2020 die jeweils dritte Serie der Lunar-Münzen in Gold und Silber aufzulegen. Gänzlich neu und somit erstmalig wird die Lunar-Serie auch in Platin geprägt.Am 3. Januar 2020 bringt die Perth Mint die neue Platinmünze der australischen Lunar-Serie erstmalig in einer stark limitierten Proof-Qualität heraus.Das Motiv ist dem chinesischen Mondkalender entsprechend die Maus. Auf der Rückseite der Münze ist eine Maus inmitten von Weizenhalmen abgebildet. Zudem befindet sich auf der Motivseite das chinesische Schriftzeichen für "Maus" sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "MOUSE 2020".Auf der Vorderseite der Platinmünze ist das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II.sowie ihr Feingewicht, ihre Reinheit und ihr Nennwert.Die Münze aus 99,95% reinem Platin und in Polierter Platte ist auf eine Auflage von 188 Stück begrenzt. Jede Münze wird in einer silbern verzierten und beschrifteten schwarzen Box mit nummeriertem Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de