Mehrere Schatzfunde in Somerset, England

Seit vor sieben Jahren begonnen wurde, Aufzeichnungen zu führen, haben Schatzjäger und Hobbyisten hunderte vergrabene Schätze in Somerset, einer Grafschaft im Südwesten Englands, gefunden, so schreibt The Weston Mercury Das British Museum erklärte, dass das Ausmaß der Artefakte, die im Land ausgegraben wurden, alle Erwartungen übertraf; wobei erklärt wurde, dass es wenig Anzeichen dafür geben würde, dass diese Entdeckungen zurückgehen werden.Alleine im letzten Jahr machte man 32 Entdeckungen in Somerset. Seit 2012 wurden 238 Entdeckungen gemacht. Der Treasure Act des Landes designiert einen "Schatz" als alles, was älter als 300 Jahre alt ist. Dies umfasst Münzen, prähistorische metallische Objekte und Artefakte, die mindestens 10% Edelmetalle wie Gold und Silber beinhalten.Finder müssen die zuständigen Beamten innerhalb von zwei Wochen informieren, damit das Gericht entscheiden kann, wem der Schatz zusteht. Ansonsten würde eine Geldstrafe und bis zu 3 Monate Gefängnis drohen.© Redaktion GoldSeiten.de