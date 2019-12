Fraser Range: Erneute Spekulationswelle

Lange Zeit war es in der Fraser Range Region (Sirius Minerals, IGO, Creasy) vergleichsweise ruhig. Doch in den vergangenen Tagen kommt wieder eine kleine Spekulationswelle in die dort tätigen Unternehmen.Der Grund hierfür ist die Handelsaussetzung von Legend Mining (ASX: LEG). Legend bohrt aktuell auf Area D und hat sich Ende vergangener Woche aufgrund einer anstehenden Neuigkeit vom Handel aussetzen lassen. Es wird vermutet, dass Legendeinen größeren Treffer gelandet hat, was jedoch bislang noch nicht bestätigt wurde. Unternehmen, die Landpositionen nahe des Projektes von Legend haben, sprangen daraufhin an.In der vergangenen Woche hatte ich Ihnen bei meinem London-Bericht Galileo Mining (ASX: GAL) kurz vorgestellt. Die Aktie notierte da noch bei 0,11 AUD. Heute ging sie bei 0,215 AUD aus dem Handel:Ein anderer Nachbar ist Constellation Resources (ASX: CR1). Auch diese Aktie zog in den vergangenen Tagen von 0,19 AUD auf 0,27 AUD nach oben:Die gesamte Region wurde in den vergangenen ein bis zwei Jahren vom Nickelproduzenten Independence Group (ASX: IGO) und Mark Creasy konsolidiert. Von ehemals dutzenden Junior-Unternehmen sind nun nur wenige übrig:Legend Mining, Galileo Mining, Constellation Resources, Carawine Resources , Boadecia Resources und auch Matsa Resources hält noch ein Projekt in der Region.Die ausstehenden Ergebnisse von Legend werden zeigen, ob es nach Jahren der erfolglosen Exploration nun vielleicht einen neuen Fund dort gibt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.