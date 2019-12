2.000 Euro Bargeldgrenze nun endgültig

Wie vermutet, hat der Bundesrat die vom Bundestag erörterte EU-Geldwäscherichtlinie ohne Änderung am 29. November 2019 übernommen. Laut EU-Vorgabe soll die Regelung bis zum 10. Januar 2020 in Kraft treten.Mit der neuen Regelung sind Makler und Notare bei Mietverträgen ab einer Monatsmiete von 10.000 Euro zu einer Verdachtsmeldung auf Geldwäsche verpflichtet.Im Edelmetallhandel sinkt die Schwelle für anonyme Käufe von den derzeitigen 10.000 Euro auf 2.000 Euro. Zudem gilt diese Meldepflicht auch für Kunsthändler, Vermittler, Lageristen und Auktionshäuser.Mit Genehmigung durch den Bundesrat wurde die Bargeldgrenze nun endgültig beschlossen und tritt definitiv zum 1. Januar 2020 in Kraft.© Redaktion GoldSeiten.de