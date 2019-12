Indische Goldimporte im November auf 5-Monatshoch

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Regierungsquelle, die anonym bleiben will, berichtet, stiegen die Goldimporte Indiens im November 2019 um 78% gegenüber dem Vormonat. Dies stelle den höchsten Stand seit fünf Monate dar. Nachdem der Goldpreis gesunken war, füllten Juweliere ihre Bestände wieder neu auf.Der anonymen Quelle von Reuters zufolge importierte das Land im November 71 Tonnen Gold verglichen zu 40 Tonnen im Oktober. Allerdings sanken die Importe gegenüber November 2018 um 16%. Was den Wert der Goldimporte im November anbelangt, so fuhr Indien Gold im Wert von 2,94 Milliarden Dollar ein, etwas mehr als 2,76 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de