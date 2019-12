Danakali Ltd.: 50 Millionen USD Eigenkapital von AFC

African Finance Corp (AFC) wird der erste strategische Investor bei Danakali. Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, wird die AFC neben den bereits bereitgestellten 100 Millionen USD Kredit nun noch mit 50 Millionen USD Einsatz Aktionär bei Danakali Ltd. Link ).AFC zahlt pro Aktie 0,60 AUD, was einem minimalen Abschlag von 5% auf den volumengewichteten Durchschnitt der vergangenen 30 Handelstage entspricht.Die ersten 53 Millionen Aktien im Gegenwert von 21,5 Millionen USD (31,8 Millionen AUD) wurden bereits gezeichnet und ausgegeben. Die zweite Tranche soll dann Anfang des neuen Jahres nach Zustimmung der Aktionäre folgen. Die Genehmigung des FIRB ist bereits vorhanden. AFC wird nach Abschluss der Transaktion rund 32% aller Aktien an Danakali halten.Mit diesem Schritt hat Danakali nun insgesamt 200 Millionen USD an Kredit in der Hinterhand, sowie die ersten 50 Millionen USD Eigenkapital. Die offizielle CAPEX laut der FEED-Studie liegt bei 300 Millionen USD.Danakali ist es nun noch im alten Jahr gelungen, die ersten 50 Millionen USD aufzutreiben und mit AFC hat man einen Partner, der langfristig an der Seite des Unternehmens stehen wird. Den gezeichneten Aktienblock kann man nicht bewegen.Eine solche Finanzierung ist nicht mit einem normalen Placement zu vergleichen, bei dem Broker involviert sind.Broker würden die Aktie ab einem gewissen Level für die Kunden verkaufen. AFC ist dagegen ein langfristiger Investor, der in den vergangenen Jahren 4,5 Milliarden USD in afrikanische Unternehmen und Projekte investiert hat.Zudem bin ich froh, dass es eine Bank ist, die hier investiert und (noch) nicht ein Unternehmen aus der Düngemittelindustrie. Wäre dieser erste große Teil an einen potentiellen Übernehmer in der Sparte gegangen, dann wäre die Übernahmephantasie dahin, da andere Interessenten abgeschreckt wären. Doch so kann jeder interessierte Käufer an Danakali und AFC herantreten.Der dritte wichtige Punkt ist, dass Danakali vermutlich bereits in den nächsten Wochen mit den Arbeiten beginnen kann. Der EPC-Kontrakt und die finale Dokumentation der Kredite sollen weit fortgeschritten sein und laut der Pressemeldung kann man nach Abschluss dieser Schritte mit den Arbeiten auf dem Projekt starten.Somit sollten die vielen Monate ohne wirklichen News-Flow bald ein Ende haben.Theoretisch haben wir nun die langweilige Phase für Aktionäre überstanden und das Unternehmen geht in die Entwicklungsphase über.Gemäß dem "üblichen Lebenslauf" einer Rohstofffirma beginnt ab dieser Phase die nächste Aufwärtswelle:Chief Executive Officer von Danakali, Niels Wage, sagte: "Ich freue mich sehr, dass ich AFC als strategischen Equity-Investment-Partner gewonnen habe. Es markiert einen wichtigen Meilenstein für Danakali und setzt unsere Dynamik in Richtung Financial Close fort. Danakali hat in den letzten 12 Monaten gute Fortschritte gemacht, nachdem sie einen großen Teil der Entwicklungsinvestitionen für Modul I gesichert und einen nachhaltigen Ansatz für die zukünftige Entwicklung von Colluli gezeigt hat.Ein Investor mit dem Ruf von AFC ist eine großartige Unterstützung für das Projekt und wird eine starke Plattform bieten, um weitere Investitionen anzuziehen. Wir freuen uns darauf, mit der Projektdurchführung zu beginnen und unsere Aktionäre und andere Interessengruppen auf dem Laufenden zu halten."Der Vorstandsvorsitzende von AFC, Samaila D. Zubairu, sagte: "Wir bewerten jedes Jahr Hunderte von potenziellen Investitionsmöglichkeiten in ganz Afrika. Colluli unterscheidet sich von anderen Möglichkeiten durch seine lange Lebensdauer, seine niedrigen Kosten, sein geringes technisches Risiko und seine Nähe zur Infrastruktur. Wir freuen uns auf eine kooperative Zusammenarbeit mit Danakali bei der Lieferung des Colluli Sulphate of Potash Projekts."Ich bin zufrieden mit diesem sehr wichtigen Schritt nach vorne. Die Verwässerung ist zwar vorhanden, jedoch wird AFC die Aktien einfach liegenlassen.Für die restlichen rund 50 Millionen USD spricht Danakali bereits mit weiteren interessierten Investoren. Im Normalfall zahlen "die letzten Investoren" den höheren Preis, da das Finanzierungsrisiko über die 200 Millionen USD Kredit und die ersten 50 Millionen USD Eigenkapital schon deutlich abgenommen hat.Rund 83% des gesamten Kapitalbedarfs hat Danakali nun gesichert und somit liegt es nun an den weiteren Investoren, den Sack gar zuzumachen.Die Aktie reagierte heute nicht auf die Meldung, da bei 0,64 AUD immer noch ein größerer Block an Aktien steht. Irgendwann wird dieser sicherlich aus dem Markt genommen und mit einem guten News-Flow im Rücken sollte es dann nach oben gehen.Ich bleibe hier weiterhin voll investiert und je näher die Firma an die Produktion rückt, desto höher erscheint mir die Übernahmewahrscheinlichkeit.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport