Stand der Goldbestände des Eurosystems in 48. KW

Die Europäische Zentralbank (EZB) meldete gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 29. November 2019. Wie aus diesen Daten hervorgeht, stieg die Position Gold und Goldforderungen in der 48. Kalenderwoche des laufenden Jahres im Vergleich zur Vorwoche.Demnach belief sich die Position Gold und Goldforderungen auf 474,062 Milliarden Euro, eine Erhöhung um 1 Million Euro im Vergleich zur Vorwoche. Diese Zunahme beruht auf Goldtransaktionen durch eine Zentralbank des Eurosystems.Des Weiteren verringerte sich die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen laut Angaben der EZB per 29. November 2019 um 1,3 Milliarden Euro auf 298,4 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de