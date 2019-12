Steppe Gold ATO-Mine vollständig genehmigt und startet Goldproduktion

Ulaanbaatar, Mongolei - 2.12.2019: Steppe Gold (TSX:STGO) ("Steppe Gold" oder das "Unternehmen") freut sich sehr, bekannt zu geben, dass die ATO-Goldmine vollständig genehmigt ist und die Goldproduktion beginnt.Das Unternehmen hat nun etwa 300.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 2,13 g/t Gold auf dem Laugungspad abgebaut, zerkleinert und gestapelt. Das Mining, Crushing und Stacking Programm des Unternehmens läuft. Die Ganzjahresproduktion für 2020 wird nun auf etwa 60.000 Unzen Gold geschätzt.Das Unternehmen wird nun die Machbarkeitsstudie für sein Ausbauprojekt der Stufe 2 im Bergwerk ATO vorantreiben. Ziel ist es, die jährliche Goldproduktion aus den darunter liegenden frischen Gesteinserzen auf 150.000 pro Jahr zu steigern. Das Unternehmen prüft auch weiterhin eine Reihe zusätzlicher Möglichkeiten in der Mongolei, einschließlich Explorationsbohrungen auf dem aufregenden Goldprojekt Uudam Khundii.Steppe Gold freut sich auch sehr, die Ernennung von Herrn Bataa Tumur-Ochir zum President und CEO von Steppe Gold mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.Herr Tumur-Ochir ist Gründungsdirektor des Unternehmens und hat seit der Notierung maßgeblich an der Führung und dem Wachstum des Unternehmens mitgewirkt. In seiner früheren Funktion als Executive Vice President Mongolei leitete er die Erschließung der ATO Goldmine vom nackten Feld in der mongolischen Steppe bis zur modernsten und internationalsten Standardgoldmine der Mongolei.Matthew Wood, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender fungieren und seine Energie auf die Überwachung der Geschäftsführung, die Wachstumsstrategie und die Expansion von Steppe Gold in der Mongolei konzentrieren.Herr Wood sagte: "Es war eine Ehre, CEO und Präsident von Steppe Gold zu sein in einer äußerst herausfordernden und lohnenden Phase im Leben des Unternehmens von der Gründung über den Börsengang bis hin zur Aufnahme der Goldproduktion. Jetzt ist es an der Zeit, die Zügel an Herrn Tumur-Ochir zu übergeben, um das Unternehmen aggressiv auf die nächste Stufe zu bringen.Es ist auch schön, eine an der TSX notierte mongolische Gold Company mit einem hochqualifizierten mongolischen CEO und Präsidenten zu sehen. Ich bin sehr begeistert von der Zukunft von Steppe Gold, da wir das Unternehmen für alle unsere Interessengruppen weiter ausbauen."TSX-Symbol:-STGOSumme der Basisaktien O/S (M): 41.6VORSTANDMATTHEW HOLZ, Geschäftsführender VorsitzenderBATAA TUMUR-OCHIR, Direktor, Präsident und CEOANEEL WARAICH, Direktor und Executive Vice PresidentPATRICK MICHAELS, DirectorDR. ZAMBA BATJARGAL, DirektorSEREENEN JARGALANISCH, DirektorBATKHUUU BUDNYAM BUDNYAM, DirektorSTEVE HAGGARTY, DirektorHAUPTVERWALTUNG DES UNTERNEHMENS:Shangri-La Büro, Suite 1201, Olympiastraße 19A, Sukhbaatar Bezirk 1Ulaanbaatar 14241, MongoleiTel: +976 7732 1914TORONTO BÜRO:Adelaide Street 90. W, Suite 400 Toronto, ON M5H 3V9, KanadaTel: +1 647 697 0577TRANSFERAGENT:Lori Winchester, Senior Relationship Manager, KundenmanagementTelefon: +1 416 607-7898Handy: +1 416 671-4558E-Mail: lori.winchester@tmx.comIn Europa:Jochen StaigerSwiss Resource Capital AGinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch