CME - Handelsvolumen am Metallterminmarkt im Nov. 2019

Wie die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, vor kurzem meldete, belief sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im November 2019 auf 18,2 Millionen Kontrakte. Dies stellt einen Rückgang um 16% gegenüber November 2018 dar.Am Metallterminmarkt wurden im elften Monat des Jahres laut CME-Angaben durchschnittlich 804.000 Kontrakte am Tag gehandelt, 29% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mit Goldfutures stieg um 56% auf ein Rekordhoch von 483.000 Kontrakten.Das Handelsvolumen am Silberterminmarkt stieg im November 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% auf 128.000 Kontrakte am Tag. Außerdem nahm der Handel mit Platinfutures und -optionen verglichen zum November 2018 um 12% auf durchschnittlich 20.000 Kontrakte täglich zu.Darüber hinaus stieg im November 2019 der Handel mit Kupferfutures und -optionen gegenüber November 2018 um 48% auf durchschnittlich 2.900 Kontrakte am Tag.© Redaktion GoldSeiten.de