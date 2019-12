Peruanische Minenproduktion im Oktober 2019

Vor kurzem gab das peruanische Ministerium für Minen und Energie die aktuellen Angaben zur Produktion im Gold- und Silberbergbau Perus im Oktober 2019 bekannt. Demnach sank die Goldproduktion des Landes erneut, wohingegen die Silberproduktion einen leichten Anstieg verzeichnete.Wie aus den Angaben des Ministeriums hervorgeht, verzeichneten die peruanischen Goldminen im Oktober 2019 einen Ausstoß in Höhe von 10,56 Tonnen. Demnach ist die Goldproduktion im Vergleich zu 10,67 Tonnen im September 2019 um 1,03% leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als der peruanische Bergbau 12,27 Tonnen Gold produzierte, sank der Ausstoß im Oktober dieses Jahres um 13,94%.Die Silberproduktion Perus belief sich den Angaben zufolge im Oktober 2019 auf 337,89 Tonnen, ein Plus von 2,07% im Vergleich zu September 2019, als in Peru 331,05 Tonnen Silber produziert wurden. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem sich der peruanische Silberausstoß auf 332,29 Tonnen belief, ergab sich im Oktober 2019 ein Anstieg um 1,69%.© Redaktion GoldSeiten.de