Slowakisches Gold bleibt vorerst in Großbritannien

Wie auf dem Onlineauftritt der Zeitung The Slovak Spectator unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASR berichtet wird, wird die Slowakei ihr Gold nicht von der Bank of England zurück bringen lassen. Das Parlament hatte das Sitzungsprogramm nicht bewilligt, in dem das Investmentgold diskutiert werden sollten. Es sei kein besonders dringendes Thema, obwohl es schon relevant sei, so der Abgeordnete Marián Viskupič (SaS).Der Vorsitzende der Smer Robert Fico sagte am 28. November, er würde die Parlamentssitzung einbringen, da er keinen Grund darin sehe, Gold in Großbritannien zu lagern, besonders nicht in Zeiten von Brexit und einer potenziellen Finanzkrise. Diese außerordentliche Sitzung wurde nun abgelehnt. Allerdings wolle die Smer versuchen, eine neue Sitzung zu dem Thema einzuberufen.Der slowakische Finanzminister Ladislav Kamenický (Smer) sagte, dass er eine Analyse dieser Sache mit Fokus auf die Kosten des Goldtransfers zurück in die Slowakei begrüßen würde. Die Oppositionpartei SaS verlangte ebenfalls eine Analyse durch die slowakische Zentralbank NBS. Unter dieser Bedingung würde sie laut TASR Ficos Vorschlag unterstützen.Die Debatte über das Investmentgold der Slowakei bedarf laut Viskupič weiterer Expertengespräche. Die NBS informierte das Parlament im April, dass es keine Risiken gäbe, das slowakische Gold in Großbritannien aufzubewahren.© Redaktion GoldSeiten.de