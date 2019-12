IsoEnergy schließt garantierte Privatplatzierung von FT-Aktien für 3,5 Mio. C$ ab

Vancouver - IsoEnergy Ltd. (TSX.V: ISO) ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Unternehmen seine bereits angekündigte Privatplatzierung im Rahmen einer Vereinbarung mit PI Financial Corp. (der "Underwriter") abgeschlossen hat für einen Bruttoerlös von rund 3,5 Mio. C$ (das "Angebot" oder die "vermittelte Finanzierung"). Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der Nachfrage der Investoren die Größe seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Non-Brokered Financing"), die bereits am 12. November 2019 angekündigt wurde, erhöht.Gemäß den Bedingungen des Angebots hat die Gesellschaft 7.778.000 durchlaufende Stammaktien der Gesellschaft (die "FT-Aktien") zu einem Preis von C$0,45 pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von C$3.500.100 ausgegeben.Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für "kanadische Explorationskosten" verwendet (wie im Income Tax Act (Canada) definiert). (die "Qualifying Expenditures").Die qualifizierten Ausgaben werden den Zeichnern von FT-Aktien mit einem Inkrafttreten spätestens zum 31. Dezember 2019 in Höhe von insgesamt nicht weniger als dem Gesamtbetrag des Bruttoerlöses aus der Ausgabe der FT-Aktien erlassen.Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhielt der Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0% des Bruttoerlöses aus der vermittelten Finanzierung und 466.680 Broker-Optionen, wobei jeder dieser Broker-Optionen den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie der Gesellschaft zum Preis von 0,45 C$ je Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Ausgabe zu erwerben.Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, einen Bruttoerlös von 2,65 Mio. $ gemäß der Non-Brokered-Finanzierung zu beschaffen, und das Unternehmen wird diesen Betrag um bis zu 572.744 $ erhöhen, was aus bis zu 1.431.858 zusätzlichen Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit besteht, um einen Bruttoerlös von bis zu 3.222.744 $ zu erzielen.Die Anteile setzen sich aus einer Stammaktie der Gesellschaft und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts zusammen. Jeder gesamte Stammaktien-Kaufoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 $ je Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Datum der Ausgabe. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von Einheiten wird für die Exploration von Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Im Rahmen der Non-Brokered-Finanzierung sind keine Provisionen zu zahlen.Es wird erwartet, dass bestimmte Insider der Gesellschaft (die "Purchasing Insiders") an der unverschuldeten Finanzierung teilnehmen. Gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101- Schutz von Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI - 61-101") wäre ein Kauf durch die Purchasing Insiders eine "Transaktion mit verbundenen Unternehmen". Die Gesellschaft erwartet, von den Anforderungen befreit zu sein, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Non-Brokered-Finanzierung gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(a) von MI 61-101 zu erhalten, da weder der Marktwert der von diesen Parteien erhaltenen Wertpapiere noch der Erlös für diese von der Gesellschaft erhaltenen Wertpapiere 25% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft ausmachen, wie sie gemäß MI 61-101 berechnet wird.Die Non-Brokered-Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 6. Dezember 2019 abgeschlossen sein und steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.Alle im Rahmen der Brokered Financing und der Non-Brokered Financing emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag ab dem Datum der Emission endet. Alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.Im Namen des VerwaltungsratesCraig ParryPräsident und CEOInvestor Relations - Kin KommunikationTel: 604 684 6730E-Mail: iso@kincommunications.comWeiterführende Links www.isoenergy.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Offenlegungen in dieser Mitteilung, einschließlich Aussagen zu den Brokered Financing und Non-Brokered Financing, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen angewandt, die das Unternehmen für angemessen hält, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für die nicht vermittelte Finanzierung erhalten wird, das Unternehmen in der Lage sein wird, die Einnahmen aus der vermittelten Finanzierung und der nicht vermittelten Finanzierung wie erwartet zu verwenden, alle Einkaufsinsider werden an der nicht vermittelten Finanzierung teilnehmen, und das Unternehmen wird in der Lage sein, die nicht vermittelte Finanzierung zum erwarteten Stichtag zu schließen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung unterliegen jedoch zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken gehören unter anderem die Unfähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen für die Non-Brokered-Finanzierung einzuholen, die Unfähigkeit, die Erlöse aus der vermittelten Finanzierung zu verwenden, die Tatsache, dass keine Einkaufsinsider an der Non-Brokered-Finanzierung und der Non-Brokered-Finanzierung wie erwartet teilnehmen werden, sowie die Unfähigkeit, die Non-Brokered-Finanzierung zum erwarteten Stichtag abzuschließen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.