Gold - Ist das die Trendwende?

Vor ziemlich genau drei Monaten fand die fulminante Sommerrally am Goldmarkt bei 1.557 US-Dollar ihr vorläufiges Ende. Seitdem gingen die Gold- und Silberpreis sowie die Kurse der meisten Minenaktien in eine Konsolidierung bzw. Korrektur über. Nach dem verwirrenden und zähen Hin- und Her der letzten Wochen, scheint sich das Bild nun langsam, aber sicher wieder zu lichten.So konnten die Goldbullen die Unterstützungszone um 1.440 bis 1.460 US-Dollar offensichtlich verteidigen und melden sich mit einem Anstieg bis auf 1.482 US-Dollar eindrucksvoll zurück. Dabei sind die Kurse vieler Gold- und Silberminenaktien in den letzten Tagen dem Goldpreis bereits vorausgelaufen.In den letzten vier Wochen attackierten die Bären den Goldpreis in US-Dollar immer wieder und mit allen Kräften. Dennoch gelang ihnen der Durchbruch unter die Unterstützungszone um 1.440 bis 1.460 US-Dollar nicht. Der Tiefpunkt der dreimonatigen Korrektur wurde bislang nur kurzzeitig bei 1.445 US-Dollar gesehen.Ende letzter Woche konnten die Bären die Notierungen zwar nochmals bis auf 1.453 US-Dollar drücken, aber auch am Montag der laufenden Handelswoche hielt diese Marke erneut stand. Ein drei Wochen altes Tief bei 1.445 US-Dollar sowie ein höheres Doppeltief bei 1.453 US-Dollar am Freitag und Montag bedeuten "schwächelnde Bären"! Daher ist der Gegenangriff der Bullen am heutigen Dienstag keine Überraschung.Insbesondere der Wochenchart ist nach der dreimonatigen Korrektur nun überverkauft und verschafft den Bullen mittelfristig eine ideale Ausgangslage. Auf dem Tageschart hingegen schränken das obere Bollinger Band sowie die fallende 50-Tagelinie im Bereich um 1.483 US-Dollar das imminente Anstiegspotenzial schon wieder ein.Insgesamt scheint die Korrektur auch am Goldmarkt die Form eines bullischen Keils angenommen zu haben, womit kurzfristig noch Platz bis ca. 1.495 US-Dollar vorhanden wäre. Erst wenn diese Formation jedoch klar nach oben verlassen wird, kann der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung mit hoher Wahrscheinlichkeit verkündet werden. Bis dahin ist die Korrektur noch intakt.