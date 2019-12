Resolute Mining Ltd.: Umfangreiches und positives Explorations-Update

Heute kam Resolute mit einem recht umfangreichen und positiven Explorations-Update an den Markt: Link Im Senegal hat Resolute die Bohrarbeiten auf der neu akquirierten Mako Goldmine gestartet und konnte unterhalb der sich in Betrieb befindlichen Übertagemine ordentliche Treffer landen:Mit diesen und den vorher bereits durchgeführten Bohrungen erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die Mako Mine noch deutlich mehr Gold in der Tiefe für Resolute Mining bereithält. Im kommenden Jahr wird das Unternehmen die Bohrungen nochmals verschärfen.Weniger bekannt, doch auch in der Elfenbeinküste ist Resolute aktiv. Dort ist es noch reine Greenfield-Exploration, doch die ersten Resultate sind durchaus beachtenswert:Resolute hat zuletzt angekündigt, dass die Reparatur des Roasters bis Mitte Dezember abgeschlossen sein soll. Läuft alles nach Plan, dann könnte dies also in den nächsten Tagen gemeldet werden.Der Oktober war mit über 40.000 produzierten Unzen Gold im Plan und das Unternehmen hat zuletzt die Jahresprognose für 400.000 Unzen erneut bestätigt.Wie besprochen, gilt es das aktuelle Quartal zu meistern und den Roaster wieder in Betrieb zu nehmen. Dann sollte Resolute für die Folgequartale gut aufgestellt sein, da auch ein größerer Teil der niedrigen Goldpreisabsicherungen per Ende Dezember entfällt.Die Aktie heute mit einem guten Anstieg von fast 10%:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.