Russland: Stand der internationalen Währungsreserven in 48. KW

Vor kurzem meldete die Zentralbank Russlands die neuesten Angaben zum Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 29. November 2019. Laut diesen Angaben sanken die internationalen Währungsreserven Russlands in der 48. Kalenderwoche.Demnach beliefen sich die russischen Gold- und Devisenreserven Ende der letzten Woche auf 542,2 Milliarden US-Dollar. Somit verringerte die russische Zentralbank die Reserven um 0,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 542,7 Milliarden US-Dollar in der 47. Kalenderwoche dieses Jahres.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de