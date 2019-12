WGC - Bestände der goldgedeckten ETFs im November 2019

Vor kurzem brachte der World Gold Council ( WGC ) die aktuellen Daten zu den physischen Goldbeständen der weltweiten börsennotierten Fonds (ETFs) im November 2019 heraus. Demnach sanken die weltweiten ETF-Goldbestände im elften Monat des Jahres um 30,1 Tonnen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 2.866,7 Tonnen.So berichtet der WGC, dass die börsennotierten Fonds Nordamerikas Abflüsse in Höhe von 17,3 Tonnen Gold im Wert von 731 Millionen US-Dollar verzeichneten. Die Goldbestände der europäischen Fonds sanken ebenfalls um 13,6 Tonnen im Wert von 538 Millionen US-Dollar. Auch die Bestände der in Asien notierten Fonds verzeichneten Abflüsse in Höhe von 2,1 Tonnen im Wert von 119 Millionen US-Dollar.Die Goldbestände der ETFs anderer Regionen verzeichneten den Angaben zufolge Zuflüsse in Höhe von 2,9 Tonnen im Wert von 138 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de