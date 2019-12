Sibanye Gold Ltd.: Veröffentlichunen und Bekanntmachung bzgl. der internen Umstrukturierung zur Gründung einer neuen Holding und Börsengang

Schlüsselaktion Tag 2019/2020



Stichtag für die Eintragung von Freitag 29.

SGL-Aktionären in das Register, um Anspruch November

auf Erhalt dieses Rundschreibens zu haben.



Veröffentlichung des Rundschreibens an die Donnersta5. Dezember

SGL-Aktionäre und Bekanntmachung der g



Scheme Meeting auf der SENS veröffentlicht.



Letzter Tag und letzte Zeit für die Donnersta9. Januar

elektronische Benachrichtigung, für die g

Teilnahme am



Scheme Meeting per elektronischer Kommunikati

on bis 09:00 Uhr südafrikanischer Zeit

(02:00 Uhr New Yorker Zeit).



Letzter Tag des Handels mit SGL-Aktien, um Dienstag 14. Januar

am Stichtag des Stimmrechts im Register

eingetragen zu werden (Abstimmung letzter

Handelstag).





Stimmrechtsnachweis für SGL-Aktionäre, die Freitag 17. Januar

in das Register eingetragen werden müssen,

um in der



Scheme-Sitzung stimmberechtigt zu sein.



Zu administrativen Zwecken: Datum, bis zu Dienstag 21. Januar

dem die Einreichung der Vollmachten für die



Scheme Meeting beantragt wird.



Letzter Tag und Uhrzeit, zu der die Donnersta23. Januar

SGL-Aktionäre die SGL, die dem g

Sonderbeschluss Nr. 1 im Sinne von § 164

AktG widerspricht, jederzeit vor der

Abstimmung über den Sonderbeschluss Nr. 1

benachrichtigen können.



Scheme Meeting um 09:00 Uhr südafrikanischer Donnersta23. Januar

Zeit (02:00 Uhr New Yorker Zeit) g



Ergebnisse der Schematisierung auf SENS Donnersta23. Januar

veröffentlicht g



Ergebnisse des Scheme Meetings in der Freitag 24. Januar

südafrikanischen Presse veröffentlicht



Wenn das Schema von den SGL-Aktionären auf der Scheme-Sitzung

genehmigt wird:



Letzter Tag für SGL-Aktionäre, die gegen das Donnersta30. Januar

Schema gestimmt haben, um von SGL zu g

verlangen, dass sie die gerichtliche

Genehmigung für das Schema im Sinne von §

115 Abs. 3 Nr. a) des Aktiengesetzes

einholen.



Letzter Tag für SGL, an dem SGL die Donnersta6. Februar

Mitteilung über die Annahme des g

Sonderbeschlusses Nr. 1 zu abweichenden

SGL-Aktionären gemäß § 164 Aktiengesetz

übermittelt hat.



Letzter Tag für einen SGL-Aktionär, der Donnersta6. Februar

gegen das Schema gestimmt hat, um bei g

Gericht einen Antrag auf Überprüfung des

Schemas im Sinne von § 115 Abs. 3

lit. b) AktG zu stellen.



Letzter Tag für einen SGL-Aktionär, der SGL, Donnersta5. März

der gegen das Schema im Sinne von § 164 g

AktG Einspruch erhoben hat, aufgefordert

hat, eine Forderung gegen SGL im Sinne von

§ 164 Abs. 7 AktG zu stellen.



Die folgenden Termine gehen davon aus, dass keine gerichtliche

Genehmigung oder Überprüfung des Schemas erforderlich ist und

werden in der Bekanntmachung zum



Finalisierungsdatum bestätigt, wenn das Schema bedingungslos wird:



Erwartetes Finalisierungsdatum und Dienstag 11. Februar

Ankündigung des



Finalisierungsdatums, die voraussichtlich

auf SENS veröffentlicht wird.



Datum der Fertigstellung Ankündigung in der Mittwoch 12. Februar

südafrikanischen Presse veröffentlicht



Antrag auf Einstellung der Notierung von Donnersta13. Februar

SGL-Aktien zur Einreichung bei der g

JSE



Voraussichtlich letzter Tag des Handels mit Dienstag 18. Februar

SGL-Aktien, um am Stichtag des Schemas im

Register eingetragen zu werden (Schema Last

Day to Trade).



Voraussichtliches Datum der Aussetzung der Mittwoch 19. Februar

Notierung der SGL-Aktien an der JSE



Voraussichtliches Datum der Zulassung der Mittwoch 19. Februar

Sibanye-Stillwater-Aktien zur Notierung an

der JSE in Erwartung des Umsetzungsdatums

des Plans.



Erwartetes Nachweisstichtag, an dem Freitag 21. Februar

SGL-Aktionäre in das Register eingetragen

werden müssen, um die

Sibanye-Stillwater-Aktien zu

erhalten.



Erwartetes Umsetzungsdatum des Systems Montag 24. Februar



Voraussichtliches Datum, an dem die Konten Montag 24. Februar

der GSVP oder des Brokers



of Scheme Participants oder das Konto auf

den Namen von Computershare



Nominees in Bezug auf Emittenten-Nominee Dema

terialisierte

Sibanye-Stillwater-Aktionäre, soweit

anwendbar, mit den



Scheme Consideration Shares aktualisiert

werden.



Erwartete Beendigung der Notierung der Dienstag 25. Februar

SGL-Aktien zu Handelsbeginn an der JSE

Die Aktionäre der SGL ("SGL-Aktionäre") werden auf die am 4. Oktober 2019 von SGL und Sibanye-Stillwater veröffentlichte Absichtserklärung verwiesen, in der angekündigt wurde, dass der Konzern eine interne Restrukturierung durchführt, die zu einer effizienteren Konzernstruktur führen soll.Alle großgeschriebenen Begriffe, die hierin nicht definiert sind, tragen die Bedeutung, die ihnen im Rundschreiben zum Schema ("Scheme Circular") zugewiesen wird.Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass heute die folgenden Dokumente an die SGL-Aktionäre verschickt wurden:- das Scheme Circular, das unter anderem die erforderlichen Beschlüsse für die Genehmigung des Schemas, eine Einberufung einer Hauptversammlung der SGL-Aktionäre ("Scheme Meeting"), eine Form der Vollmacht sowie eine Form der Rückgabe und Übertragung enthält; und- die Vornotierungserklärung ("Pre-Listing Statement"), die im Sinne der JSE Listings Requirements im Zusammenhang mit der Zulassung der Sibanye-Stillwater-Aktien zum Handel und der Kotierung auf der Hauptplatine der JSE unter dem Tickersymbol "SSW" erforderlich ist.Eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 bezüglich des Schemas (das "2019 Formular F-4") wurde bei der U.S. Securities Exchange Commission (die "SEC") eingereicht. Es wird erwartet, dass zu gegebener Zeit eine Registrierungserklärung auf Formular F-6 über die Registrierung der Sibanye-Stillwater American Depositary Shares ("ADSs"), die Sibanye-Stillwater-Aktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten ("2019 Formular F-6") eingereicht wird. Es wird erwartet, dass die Sibanye-Stillwater-ADSs an der NYSE unter dem Tickersymbol SBSW notiert werden.Die SGL-Aktionäre werden ferner darauf hingewiesen, dass das Scheme Circular, die Pre-Listing-Erklärung und das Formular 2019 F-4 (einschließlich aller Änderungen) ab heute auf der Website des Konzerns unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/holding-entity-change/ verfügbar sein werden.Hiermit wird den SGL-Aktionären mitgeteilt, dass am Donnerstag, den 23. Januar 2020, um 09:00 Uhr südafrikanischer Zeit (02:00 Uhr New Yorker Zeit) in der SGL Academy, Rietkloof 349, Glenharvie, 1786, Südafrika, eine Scheme Meeting der SGL-Aktionäre stattfinden wird, um die im Scheme Circular dargelegten Beschlüsse zu prüfen und, falls erforderlich, mit oder ohne Änderung und/oder Änderung zu verabschieden.Die wichtigsten Daten und Zeiten im Zusammenhang mit dem Schema sind nachstehend aufgeführt:Alle Daten und Zeiten in Bezug auf das Programm können sich im gegenseitigen Einvernehmen zwischen SGL und Sibanye-Stillwater ändern und/oder, soweit erforderlich, die Genehmigung der JSE, der NYSE und der Übernahmekommission einholen. Die Daten wurden auf der Grundlage von Annahmen über die Daten bestimmt, zu denen bestimmte behördliche Genehmigungen eingeholt werden und dass keine gerichtliche Genehmigung oder Überprüfung des Systems erforderlich ist. Jede Änderung der Daten und Zeiten wird auf SENS veröffentlicht und auf einem Formular 6-K zur Verfügung gestellt.Da sich die wichtigsten Daten und Zeiten ändern können, können sie nicht als Zustimmung oder Befreiung für Zeiträume angesehen werden, die gemäß dem Gesellschaftsgesetz oder den Gesellschaftsvorschriften erforderlich sind, und solche Zustimmungen oder Befreiungen müssen ausdrücklich beantragt und gewährt werden.3.- wenn die Scheme-Sitzung vertagt oder verschoben wird, bleiben die für die erste Scheme-Sitzung eingereichten Vollmachten für die Vertagung oder Verschiebung der Scheme-Sitzung gültig.4.- SGL-Aktionäre sollten beachten, dass die Abwicklung von Transaktionen in SGL-Aktien in dem von Strate verwendeten elektronischen Abwicklungssystem erfolgt, so dass die Abwicklung von Geschäften 3 (drei) Werktage nach diesem Geschäft erfolgt. Daher sind Personen, die SGL-Aktien nach der Abstimmung am letzten Handelstag (voraussichtlich Dienstag, 14. Januar 2020) erwerben, nicht mehr stimmberechtigt.5.- wenn das Schema umgesetzt wird, dürfen SGL-Aktien nach dem Schema Last Day to Trade (voraussichtlich Dienstag, 18. Februar 2020) nicht dematerialisiert oder rematerialisiert werden.6.- Alle in diesem Rundschreiben angegebenen Zeiten sind, sofern der Kontext nichts anderes anzeigt, Ortszeiten in Südafrika.7.- für den Zeitplan für SGL ADSs sollten sich die SGL ADS-Inhaber auf das Formular 2019 F-4 (File No. 333-234096) (und alle Änderungen daran) sowie auf die Mitteilung und Anweisungen des ADS-Verwahrers beziehen.Ende.Johannesburg.5. Dezember 2019E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Leiter Investor Relations+27 (0) 83 453 4014In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSIBANYE GOLD LIMITIERTHandel als Sibanye-StillwaterRegistrierungsnummer 2002/031431/06Eingetragen in der Republik SüdafrikaCode teilen: SGL (JSE) und SBGL (NYSE)ISIN-Code: ZAE000173951("SGL" oder "das Unternehmen" oder "die Gruppe")-SIBANYE STILLWATER BEGRENZTRegistrierungsnummer 2014/243852/06Eingetragen in der Republik Südafrika("Sibanye-Stillwater")Geschäftsadresse:Libanon Business Park1 Krankenhausstraße (Off Cedar Ave)Libanon, Westonaria, 1780Postanschrift:Private Bag X5Westonaria, 1780Tel. +27 11 278 9600Fax +27 11 278 9863Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)Gegebenenfalls unterliegen diese Maßnahmen den entsprechenden Konsultationen und Genehmigungen.Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über SGL und Sibanye-Stillwater sowie mündliche Erklärungen, die von SGL, Sibanye-Stillwater oder von Führungskräften, Direktoren oder Mitarbeitern, die in ihrem Namen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Gegenstand handeln, abgegeben werden können, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder darauf beruhen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten und werden in der Regel von den Wörtern "Ziel", "würde", "potenziell", "Ziel", "Ausblick", "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "hoffen", "können", "ist darauf ausgerichtet" oder ähnlichen Formulierungen geleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des oberen Managements über erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die sich auf die Sibanye-Stillwater-Gruppe auswirken, und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagen werden. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse verlassen.SGL und Sibanye-Stillwater übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Unsicherheiten, die den Konzern betreffen, sind in den Unterlagen des Konzerns bei der JSE und der SEC beschrieben, einschließlich des SGL-Geschäftsberichts auf dem Formular 20-F 2018 und dem 2019 Formular F-4 (und deren Änderungen).Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar noch wird es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. In den Vereinigten Staaten dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, es sei denn, es handelt sich um eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act") oder eine Ausnahme davon.Im Zusammenhang mit dem Schema hat Sibanye-Stillwater eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (Aktenzeichen 333-234096) eingereicht, die wichtige Informationen in Bezug auf das Schema enthält. Die endgültige Registrierungserklärung auf dem Formular F-4 wird den jeweiligen Wertpapierinhabern der SGL zur Verfügung gestellt.Die Veröffentlichung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Mitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein, und daher sollten sich Personen in solchen Rechtsordnungen, in denen diese Mitteilung veröffentlicht, veröffentlicht oder verteilt wird, über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten.AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND WERBETREIBENDE VON SGL WERDEN GEBETEN, DIE US-REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG ÜBER DAS VORGESCHLAGENE SYSTEM SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, EINSCHLIEßLICH DER AUSSTELLUNGEN DAZU UND ALLER DOKUMENTE, DIE ZUVOR BEI DER SEC EINGEREICHT UND DURCH BEZUGNAHME AUF DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG AUFGENOMMEN WURDEN, SOWIE ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER SGL, SIBANYE-STILLWATER UND DAS VORGESCHLAGENE SYSTEM ENTHÄLT.Aktionäre und ADS-Inhaber können kostenlos Kopien der Angebotsunterlage des US-Programms sowie anderer Unterlagen mit Informationen über SGL und Sibanye-Stillwater auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Aktionäre und ADS-Inhaber können diese Unterlagen auch kostenlos auf der Website von SGL unter http://www.sibanyestillwater.com abrufen.Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Ein Angebot wird nicht in einer Gerichtsbarkeit abgegeben und auch keine Einlagen in einer Gerichtsbarkeit angenommen, in der die Erstellung oder Annahme nicht mit den Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit übereinstimmt. Wenn jedoch ein Angebot gemacht wird, kann Sibanye-Stillwater nach eigenem Ermessen die Maßnahmen ergreifen, die es für notwendig hält, um ein Angebot in einer solchen Gerichtsbarkeit auszuweiten.