Jayant Bhandari: Blut in den Straßen bedeutet bestes Potenzial & wenig Risiko

Das letzte Jahr war interessant für Investoren und die Rohstoffbranche, doch laut Jayant Bhandari von Anarcho Capital, war es trotzdem ein gutes Jahr, so berichtet Investing News . "Wenn das Blut in den Straßen fließt und die Leute nicht daran interessiert sind, in irgendeines dieser Unternehmen zu investieren, dann taucht der beste Wert auf - das ist der Zeitpunkt, zu dem Sie mit dem geringsten Risiko und dem höchsten Aufwärtspotenzial investieren können", erklärte er.Bhandari sprach mit Investing News in einem Interview während der Mines-and-Money-Messe in London, die aufgrund eines deprimierten Marktes von Jahr zu Jahr immer weniger Leute zu verzeichnen hat. "Leute, die in Herden jagen, mögen es nicht, in derartigen Situation zu investieren, doch für mich ist es die beste Zeit und Gelegenheit, Geld zu machen."Ebenso sprach er in dem Interview kurz über die Dynamik zwischen USA und China. "China ist nicht so stark und reich, wie es annimmt zu sein und [Xi Jinping] hat bereits alle Karten ausgespielt, die er in der Hand hatte. Er hat nicht viel mehr als zuvor, um die USA zu plagen."Zudem beschrieb Bhandari, als man ihn nach Rohstoffen fragte, Gold als den wertvollsten Vermögenswert, in den man investieren kann.