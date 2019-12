Digitales Goldbullionprodukt soll Goldmarkt aufrütteln

Der "digitale-Gold"-Token DGLD, der bald gehandelt werden soll, wird durch Goldbullion gedeckt, die in schweizer Tresoren gehalten werden, berichtet Money Observer . Coinshares schloss eine Partnerschaft mit MKS, dem führenden schweizer Unternehmen für Bullionlagerung und Produktion, sowie mit dem in London ansässigen Blockchain.com, einem der ältesten Krypto-Wallet-Providern der Branche.Jeder DGLD-Token ist das digitale Äquivalent einer Zehntel Feinunze Gold. Bevor ein Token erschaffen werden kann, muss man die notwendige Menge LBMA-Gold allokieren und in den Tresorräumen von MKS platzieren. Laut Coinshares würde das Produkt Vorteile gegenüber traditionellen Goldprodukten besitzen."DGLD kombiniert die Stabilität des beständigsten Vermögenswert der Welt, Gold, mit der Sicherheit des weltweit widerstandsfähigsten Netzwerks, Bitcoin. Man kann nun den Seelenfrieden physischen Goldes in schweizer Tresoren genießen, als würde man einen Gold-ETF halten; mit derselben Bequemlichkeit, aber nicht denselben Mittelsmännern."© Redaktion GoldSeiten.de