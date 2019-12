Prospect Resources erhält Exportsteuerbefreiung für 5 Jahre für nicht aufbereitetes Lithium vom Arcadia Projekt

- Die wichtigsten Punkte: Befreiung von der Exportsteuer in Höhe von 5% für nicht aufbereitetes Lithium während der ersten 5 Betriebsjahre.6. Dezember 2019 - Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Ministerium für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung von Simbabwe ("MFED", Ministry of Finance and Economic Development of Zimbabwe) hinsichtlich des Lithiumprojekts Arcadia folgendes mitgeteilt hat:"Die Entwicklung von Aufbereitungsanlagen erfordert Zeit für Machbarkeitsstudien, die Mobilisierung von Ressourcen und den Bau. Diesbezüglich hat das simbabwische Finanzministerium (Abteilung der MFED) die Befreiung von der Exportsteuer für nicht aufbereitetes Lithium genehmigt, das aus einer neuen Mine stammt. Die Steuerbefreiung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des Beginns der Bergbauaktivitäten."Prospect Resources Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Dies ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die Regierung von Simbabwe Arcadia unterstützt und sich darauf konzentriert, ausländische Investitionen in das Land zu holen. Dieser Anreiz wird die Projektwirtschaftlichkeit von Arcadia wesentlich verbessern und die Rückzahlung der Projektfinanzierung beschleunigen.""Unsere früher bekannt gegebene DFS (Definitive Feasibility Study, endgültige Machbarkeitsstudie) und Updates haben alle auf verkaufte Produkte eine Steuer von 5% für nicht aufbereitetes Lithium angewandt. Durch die Befreiung von dieser Steuer in Höhe von 5% in den ersten 5 Produktionsjahren werden die Betriebskosten pro Tonne gesenkt, die Rentabilität erhöht und der Kapitalwert des Projekts angehoben. Weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben."Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen.Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Gehalt.DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit.Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitieren.(ASX: PSC) Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithium- und Batteriemineralienunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe sowie Explorationsaktivitäten in Simbabwe und in der Demokratischen Republik Kongo. Das Vorzeigeprojekt von Prospect ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt.Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.Nicholas Rathjen, General Manager, Corporate Affairsnrathjen@prospectresources.com.auIm deutschsprachigen RaumAXINO GmbHFleischmannstraße73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.