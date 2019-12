Kitco-Goldumfrage: Main Street bullisch, Wall Street weiterhin vorsichtig

Es gibt gemischte Neuigkeiten vom Goldmarkt; Analysten der Wall Street erwarten, dass stärkere Arbeitsmarktdaten den Goldpreis in dieser Woche belasten werden. Währenddessen hat die bullische Stimmung unter den Investoren der Main Street zugenommen; das geht aus der aktuellsten Umfrage zur Goldpreisprognose von Kitco News hervor.Diesmal gaben 16 Marktanalysten ihre Meinung ab. Von diesen waren vier (27%) der Ansicht, dass der Goldpreis in der nächsten Woche steigen wird. Sieben Analysten (44%) erwarten einen Preisrückgang, während fünf (31%) prognostizieren Seitwärtsentwicklungen.Zudem nahmen auch 792 Kleinanleger an der Umfrage teil. Insgesamt 487 (61%) Befragte erwarten einen Goldpreisanstieg. Weitere 182 (21%) prognostizierten eine Abnahme des Goldpreises, während die verbleibenden 122 (15%) einen Seitwärtsmarkt erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de