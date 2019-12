Goldpreis unverändert; Fokus auf Fed-Treffen und Handelsgespräche

Der Goldpreis blieb am Montag in Asien unverändert, während Trader das Treffen der U.S. Federal Reserve in dieser Woche sowie Neuigkeiten zu den Entwicklungen bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA erwarten, berichtet Investing.com Der Goldpreis sank am Freitag, nachdem Beschäftigungsdaten aus dem US-Arbeitsministerium besser als erwartet ausfielen, was den US-Dollar und Aktien in die Höhe trieb, so Investing.com weiter.Was den Handel zwischen den USA und China angeht, warten die Märkte ab, was passieren wird, da die Frist am 15. Dezember für weitere Importzölle auf chinesische Waren näher rückt. " Zwar ist die "Phase Eins" des Handelsabkommens immer noch nicht zustande gekommen, doch in einem Interview mit Bloomberg sagte der Wirtschaftsberater im Weißen Haus Larry Kudlow, dass beide Seiten "immer noch kurz davor sind", einem Phase-Eins-Handelsabkommen zuzustimmen.Trader erwarten nun das Treffen des US-Offenmarktausschusses, das am Dienstag beginnen wird. Während die Fed die Zinsen nach der Veröffentlichung der positiven Beschäftigungsdaten letzte Woche wahrscheinlich unverändert lassen wird, konzentrieren sich Investoren Investing.com zufolge auf den Ausblick für nächstes Jahr und darüber hinaus.© Redaktion GoldSeiten.de