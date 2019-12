U. S. Gold Corp. kündigt die Bildung eines Beirats an

ELKO, 9. Dezember 2019 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) (das "Unternehmen"), ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ewan Downie und Herr Mario Stifano dem neu gegründeten Beirat beigetreten sind.Herr Downie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Explorations- und Bergbauindustrie und ist derzeit Präsident, Chief Executive Officer und Direktor bei Premier Gold Mines Ltd. (TSX: PG) und Vorstandsvorsitzender der Wolfden Resources Corp. (TSXV: WLF).Herr Stifano CPA, CA, ist ein leitender Angestellter und ausgewiesener Marktführer mit langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten, der dazu beigetragen hat, über 650 Millionen Dollar an kumulativen Finanzierungen in verschiedenen Branchen, einschließlich natürlicher Ressourcen, Technologie und Finanzen, aufzubringen.Edward Karr, President und Chief Executive Officer von U.S. Gold Corp., sagte: "Das gesamte Team der U. S. Gold Corp. freut sich, Ewan Downie und Mario Stifano in unserem neu eingerichteten Advisory Board willkommen zu heißen. Sowohl Ewan als auch Mario sind ausgewiesene Branchenführer mit enormer Erfahrung und Kontakten und wurden mit der Übernahme von Orevada Metals, Inc. Aktionäre des Unternehmens. Wir freuen uns auf ihre zukünftigen Beiträge, Leitlinien und strategischen Beiträge.Herr Ewan Downie kommentierte: "U.S. Gold Corp. hat ein beeindruckendes Portfolio an Explorationsprojekten in Nevada, einem der produktivsten Bergbaugebiete der Welt, zusammengestellt. Das Unternehmen hat vielversprechende Projekte zu zwei der wichtigsten Goldtrends des Staates. Sowohl der Carlin- als auch der Cortez-Trend bergen ein enormes Potenzial, und ich freue mich, meinen Input und meine Erfahrung einbringen zu können, um bei der Weiterentwicklung der Explorationsprojekte Keystone und Maggie Creek zu helfen.Herr Mario Stifano fügte hinzu: "Als bestehender Aktionär der U.S. Gold Corp. bin ich von den Explorationsprojekten im Unternehmen begeistert und freue mich darauf, meine Branchenerfahrung und Kontakte zur Steigerung des Shareholder Value einzusetzen. Ganz einfach, ich glaube, dass Maggie Creek und Keystone zwei der besten Explorationsprojekte in Nevada sind, die ich je gesehen habe, und ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein."U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das über ein Portfolio von Entwicklungs- und Explorationseigenschaften verfügt. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone und Maggie Creek sind Explorationsgrundstücke auf den Trends Cortez und Carlin in Nevada. Weitere Informationen über U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.gold U.S. Gold Corp. Investor Relations:+1-800-557-4550ir@usgoldcorp.goldwww.usgoldcorp.goldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.res ource-capital.chZukunfts- und Warnhinweise: Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, erfolgen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: Preisänderungen bei den Kostenfaktoren der Gold- und Bergbauindustrie, Umwelt- und Regulierungsrisiken, Risiken für junge Unternehmen, die im Allgemeinen an Explorationstätigkeiten beteiligt sind, und andere Faktoren, die im letzten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K beschrieben sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov eingesehen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.