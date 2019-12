Edelmetallimporte der Türkei im Nov. 2019

Vor kurzem gab die türkische Börse Borsa Istanbul die neusten Zahlen zu den Gold- und Silberimporten der Türkei per Ende November 2019 heraus. Demnach stiegen die Goldeinfuhren erneut, wohingegen die Silbereinfuhren stark abnahmen.Wie aus den Angaben der Borsa Istanbul hervorgeht, beliefen sich die Goldimporte in die Türkei im elften Monat des Jahres auf 22.043,5 kg. Dies stellt einen Anstieg um 4,54% gegenüber 21.086,24 kg Gold im Oktober 2019 und somit einen neuen Höchststand des Jahres 2019 dar. Im Vergleich zu 4.879,55 kg Gold, die im November 2018 importiert wurden, stiegen die türkischen Goldimporte im November 2019 um 349,8% bzw. auf mehr als das 4,5-Fache.Demgegenüber importierte die Türkei laut Borsa Istanbul im November 2019 lediglich 1.132,6 kg Silber. Im Vormonat wurden noch 45.332,83 kg Silber in die Türkei importiert. Somit sanken die Silbereinfuhren im November 2019 um 97,5% gegenüber Oktober 2019. Im November 2018 beliefen sich die Silbereinfuhren auf 33.748,06 kg, sodass die türkischen Silberimporte im November 2019 auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 96,64% sanken.© Redaktion GoldSeiten.de