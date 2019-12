Öl-Brent versucht sich am Ausbruch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent konnte sich dem bärischen Druck entziehen und die Unterstützung rund um 58,00 USD je Barrel verteidigen. Seither schraubte sich das schwarze Gold weiter empor und attackierte dabei den Abwärtstrend seit Ende 2018 mehrfach. Oberhalb von 64,88 USD erlaubt sich, im Sinne des dann erfolgten Ausbruchs, kurzfristig weiteres Potenzial bis in den Bereich von 70,00 bis 72,00 USD.Rücksetzer unter die Marke von 60,00 USD wären nunmehr klar negativ zu werten und dürften die Bären unmittelbar auf den Plan rufen. Ein Test des Niveaus von 58,00 USD dürfte in diesem Kontext unausweichlich sein, bevor darunter weiteres Ungemach bis 55,00 USD und tiefer drohen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.