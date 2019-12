Legend Mining Ltd.: Details zum neuen Fund

Legend Mining gab heute die ersten Bohrauswertungen zum potentiellen neuen Fund in der Fraser Range Region bekannt ( Link ).Ab einer Tiefe von 114 Metern ist Legend Mining auf einen knapp 15 Meter dicken Abschnitt mit 1,07% Nickel + 0,75% Kupfer + 0,06% Kobalt gestoßen. Darin enthalten 2,1 Meter mit 2,03% Nickel, 1,34% Kupfer und 0,11% Kobalt.Die Auswertung der gesamten Bohrung steht noch aus. Dieses Bohrloch wurde bis zu einer Tiefe von über 300 Metern niedergebracht, jedoch wurden hier bislang nur Sichtprüfungen des restlichen Bohrkerns durchgeführt.Die Zusammensetzung der Metalle erscheint typisch für die Region, die Gehalte sind aber noch niedriger, als bei Nova-Bollinger.Jedoch startet die Mineralisierung bereits ab einer Tiefe von nur 114 Meter, was das ganze sehr spannend macht.und sich nach Osten und Westen ausdehnen. Jedoch muss das Unternehmen die Auswertung der Bohrung abwarten.Die Aktie reagierte positiv und konnte am Ende fast 100% bei sehr hohem Volumen zulegen. Der Schlusskurs lag bei 0,081 AUD, im Hoch notierte die Aktie bei 0,12 AUD.Es scheint so, als hätten wir den dritten bedeutenden Fund in der Region. Aktuell noch "early days", doch die Gehalte sehen gut aus und die Mächtigkeit ebenfalls.Die anderen Unternehmen in der Region bekamen heute erstmal ihr Fett weg und gaben um 10%- 25% nach. Das übliche „buy the rumor, sell the fact“ Verhalten.Jedoch denke ich, diese Geschichte könnte uns noch eine Weile beschäftigen und ich halte Augen und Ohren offen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.