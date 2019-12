MKS PAMP Group: Zwei wichtige Ereignisse für Gold

Die zwei wichtigsten Ereignisse für den Edelmetallmarkt in dieser Woche seien die Wahlen im Vereinigten Königreich am 12. Dezember und mögliche Zölle im Konflikt zwischen USA und China am 15. Dezember, so schreibt MKS PAMP Group laut Kitco News "Es bleibt Unsicherheit, während wir uns auf die Wahl im Vereinigten Königreich sowie geplante Zollerhöhungen im Konflikt zwischen USA und China am 15. Dezember zubewegen. Dies sind zwei Ereignisse, die dabei helfen sollten, eine Preisentwicklung auf 1.445 bis 1.450 Dollar zu untermauern", so MKS.TD Securities geht davon aus, dass der Goldpreis 2020 höher steigen wird und dass dabei die Federal Reserve eine große Rolle spielen wird. "Wir sehen die Reaktion der Fed weiterhin als asymmetrisch, was darauf hin deutet, dass man die Zinsen entweder weiterhin senken wird, wenn das Wachstum enttäuscht, oder der Kurs beibehalten werden könnte, wenn sich das Wachstum erholt. Das wird letztlich zu weiteren Druck auf die Realzinsen führen."© Redaktion GoldSeiten.de