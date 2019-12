Indien: Goldinvestmentnachfrage in Q3 gesunken

Wie das Nachrichtenportal Scrap Monster berichtet, sank die indische Goldinvestmentnachfrage im dritten Quartal dieses Jahres signifikant um 35% auf 22,3 Tonnen. Auch im vierten Quartal werde sie wahrscheinlich aufgrund des Mangels von Goldkäufen durch die ländliche Bevölkerung Indiens nachlassen.Normalerweise steigt die Nachfrage nach der Herbsternte in Indien, so Scrap Monster. Doch dieses Jahr gab es starke Ernteverluste, die zu einem Rückgang um 50% bis 60% der Goldnachfrage in diesem Jahr gegenüber dem letzten Jahr führte. Die ländliche Nachfrage macht fast 60% der gesamten Goldnachfrage Indiens aus.Laut Anantha Padmanabhan, Vorsitzender des All India Gem & Jewellery Domestic Council, sinkt die gesamte Investmentnachfrage nach Gold seit der Festzeit. Der hohe Goldpreis habe Konsumenten abgeschreckt, Gold zu kaufen, so Padmanabhan weiter.© Redaktion GoldSeiten.de